鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事宜仔细思考后再下定论，成败与好坏全在一念之间。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若斤斤计较，人家也会给予你相同的对待，最终受伤的还是自己。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

在公路上不要为了小事而争执，礼让会赢来更多尊敬。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

今天你可以懒洋洋地过日子，但千万别把全副精神放在游戏上。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

老是担心会影响你的情绪，甚至健康，放下重担，日子才会好过。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

说话之前要多加思索，切勿出口伤人，导致快乐的场面不欢而散。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

打扮得太时髦或太招摇，可能会惹来不必要的困扰。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多加注意身边的贵重物品，尤其是朋友托你保管的。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有良机可考虑投资，但时机不对或心中存有疑问时，最好静观其变。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽是人中龙凤，但别过于自傲，一旦遭人唾弃，可能变得一文不值。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

小心决定，迅速行动，千万不要因心烦而一改再改。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

做出重要决定之前，必须深思熟虑，如购买房子和车子。