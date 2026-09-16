9月16日生肖运程
9月16日（农历八月初六） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事宜仔细思考后再下定论，成败与好坏全在一念之间。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若斤斤计较，人家也会给予你相同的对待，最终受伤的还是自己。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
在公路上不要为了小事而争执，礼让会赢来更多尊敬。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
今天你可以懒洋洋地过日子，但千万别把全副精神放在游戏上。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
老是担心会影响你的情绪，甚至健康，放下重担，日子才会好过。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
说话之前要多加思索，切勿出口伤人，导致快乐的场面不欢而散。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
打扮得太时髦或太招摇，可能会惹来不必要的困扰。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
多加注意身边的贵重物品，尤其是朋友托你保管的。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有良机可考虑投资，但时机不对或心中存有疑问时，最好静观其变。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽是人中龙凤，但别过于自傲，一旦遭人唾弃，可能变得一文不值。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
小心决定，迅速行动，千万不要因心烦而一改再改。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
做出重要决定之前，必须深思熟虑，如购买房子和车子。