9月17日生肖运程
9月17日（农历八月初七） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、出海、议事、会友、扫舍、园艺 忌：开市、立约、装修、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一些陈年旧事记得就好，不要挂在嘴边，以免惹人厌烦。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
乐观面对悬而未决的问题，事情自会迎刃而解，别太着急。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
千言万语不及一份小小心意，光说没有用，行动最实际。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
反思最近做对了什么，做错了什么，自我检讨才有进步的空间。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
夜归的朋友要注意安全，以免成为歹徒下手的目标。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别人在说是非时，你听听就好，别以讹传讹。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
受情绪牵绊，会坏了好运；放下心中负担，才能挥洒自如。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
别为了一些小事而闹得脸红耳赤，互相礼让能给人家留下好印象。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
该休息时就要好好休息，否则会使你的健康受损。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
多沟通就能减少误会，但不要让别人对你产生厌烦。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
休息是为了走更长远的路，病倒了你就得耗费更多时间去恢复。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
未完成的事要速战速决，别一再拖延。