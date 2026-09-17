鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一些陈年旧事记得就好，不要挂在嘴边，以免惹人厌烦。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

乐观面对悬而未决的问题，事情自会迎刃而解，别太着急。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

千言万语不及一份小小心意，光说没有用，行动最实际。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

反思最近做对了什么，做错了什么，自我检讨才有进步的空间。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

夜归的朋友要注意安全，以免成为歹徒下手的目标。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别人在说是非时，你听听就好，别以讹传讹。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

受情绪牵绊，会坏了好运；放下心中负担，才能挥洒自如。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

别为了一些小事而闹得脸红耳赤，互相礼让能给人家留下好印象。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

该休息时就要好好休息，否则会使你的健康受损。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

多沟通就能减少误会，但不要让别人对你产生厌烦。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

休息是为了走更长远的路，病倒了你就得耗费更多时间去恢复。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

未完成的事要速战速决，别一再拖延。