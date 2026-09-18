9月18日生肖运程
9月18日（农历八月初八） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼 忌：动土、园艺、买车、酿造
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
法律条文必须透彻了解，尤其碰上陌生的词汇，更要小心分析。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
对别人的指责要多忍耐，对自己的失误要多警惕。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
有些事见好就收，不要贪得无厌，否则会得不偿失。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
努力加上运气将使你无往不利，记得除了靠运气，自己也要加把劲。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有些事只能在梦里完成，因为现实中很困难，讲出去又会给人笑。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
努力是一种无情的投资，你只能默默耕耘，别要求太多回报。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些人愿打，有些人愿挨，那是他人的感情，别去干涉。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对一些人太好等于白费心机，有时你必须用极端的手段对付他们。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
成功与失败是有关联的，没有失败就没有成功，别气馁，继续努力。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
多一点不算多，少一点不算少，其实人要的不多，是贪念在作祟。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
懂得掌控时间才能成就大事，若被时间控制，你就无法忙里偷闲。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别以为钱和权是万能的，有时友情的动力也很重要。