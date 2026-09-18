鼠

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

法律条文必须透彻了解，尤其碰上陌生的词汇，更要小心分析。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

对别人的指责要多忍耐，对自己的失误要多警惕。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

有些事见好就收，不要贪得无厌，否则会得不偿失。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

努力加上运气将使你无往不利，记得除了靠运气，自己也要加把劲。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有些事只能在梦里完成，因为现实中很困难，讲出去又会给人笑。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

努力是一种无情的投资，你只能默默耕耘，别要求太多回报。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些人愿打，有些人愿挨，那是他人的感情，别去干涉。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对一些人太好等于白费心机，有时你必须用极端的手段对付他们。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

成功与失败是有关联的，没有失败就没有成功，别气馁，继续努力。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

多一点不算多，少一点不算少，其实人要的不多，是贪念在作祟。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

懂得掌控时间才能成就大事，若被时间控制，你就无法忙里偷闲。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别以为钱和权是万能的，有时友情的动力也很重要。