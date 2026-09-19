鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

成也自己，败也自己，成功有时会使你失去方寸，最终导致失败。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

欲穷千里目，更上一层楼，努力向上永远是人生的目标。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若要人不知，除非己莫为，既然做了，就坦然面对吧。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

做事要有远见，不要为了小事而喋喋不休。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

别因为他人的事，而忘了自己对家人承诺的事。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

平时要跟身边的人保持良好关系，当你有事时，就有人出手相助。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

失败乃成功之母，一次失败不代表永远不会成功。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

别一味批评他人，有时也要检讨自己，体谅别人就是让自己更好过。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

把时间规划好，一旦编排错误，将会错失许多丰富节目。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事要亲力亲为，如打电话给老朋友，一句问候就能拉近距离。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人生不如意事十之八九，在顺境时别太高兴，逆境时也别太悲伤。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要埋怨自己运气不好，小挫折有时能激起你的上进心。