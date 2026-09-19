9月19日生肖运程
9月19日（农历八月初九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：旅行、求医、上任、搬家、安葬、交易 忌：安床、动土、买车、投资
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
成也自己，败也自己，成功有时会使你失去方寸，最终导致失败。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
欲穷千里目，更上一层楼，努力向上永远是人生的目标。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若要人不知，除非己莫为，既然做了，就坦然面对吧。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
做事要有远见，不要为了小事而喋喋不休。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
别因为他人的事，而忘了自己对家人承诺的事。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
平时要跟身边的人保持良好关系，当你有事时，就有人出手相助。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
失败乃成功之母，一次失败不代表永远不会成功。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
别一味批评他人，有时也要检讨自己，体谅别人就是让自己更好过。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
把时间规划好，一旦编排错误，将会错失许多丰富节目。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事要亲力亲为，如打电话给老朋友，一句问候就能拉近距离。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人生不如意事十之八九，在顺境时别太高兴，逆境时也别太悲伤。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要埋怨自己运气不好，小挫折有时能激起你的上进心。