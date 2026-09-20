9月20日生肖运程
9月20日（农历八月初十） 吉利指数：★★（小凶） 宜：会友、扫舍、园艺、安葬、美容 忌：求医、装修、搬家、动土、理发
鼠
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
做什么事都要往好方面想，有好的开始，就会有好的结果。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
一些小事就算了，别闹成大事，以致最终无法圆满收场。
虎
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
精心设计后再出手，以免出手发现不妙，收手又被卡住，进退两难。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
好好管理你的财务，节俭不是唯一的方法。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
有些事要视而不见，听而不闻，如此才能避免不必要的冲突。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
人家好言相劝，你要检讨，别等到对方发脾气才想办法。
马
运气：中 健康：凶
事业：中 财运：吉
有情有义是英雄所为，不过，一旦滥用就会招惹麻烦。
羊
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：中
别问公司能给你什么，问一问自己能为公司贡献什么，往大处想。
猴
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
自己烦恼就好，别烦身边的人，否则大家一起烦，对谁都没好处。
鸡
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
美丽的谎言可能很中听，但最好点到为止，别吹嘘得太过分。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
开心时可以花钱，但不要胡乱消费，不开心时更要自制些。
猪
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
病从浅中医，多关心自己的健康，这是为了你的家庭幸福着想。