鼠

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

做什么事都要往好方面想，有好的开始，就会有好的结果。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

一些小事就算了，别闹成大事，以致最终无法圆满收场。

虎

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

精心设计后再出手，以免出手发现不妙，收手又被卡住，进退两难。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

好好管理你的财务，节俭不是唯一的方法。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

有些事要视而不见，听而不闻，如此才能避免不必要的冲突。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

人家好言相劝，你要检讨，别等到对方发脾气才想办法。

马

运气：中 健康：凶

事业：中 财运：吉

有情有义是英雄所为，不过，一旦滥用就会招惹麻烦。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：中

别问公司能给你什么，问一问自己能为公司贡献什么，往大处想。

猴

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

自己烦恼就好，别烦身边的人，否则大家一起烦，对谁都没好处。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

美丽的谎言可能很中听，但最好点到为止，别吹嘘得太过分。

狗

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

开心时可以花钱，但不要胡乱消费，不开心时更要自制些。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

病从浅中医，多关心自己的健康，这是为了你的家庭幸福着想。