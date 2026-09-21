鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

欲速则不达，有些事情是急不来的，最好一步一步来。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别一味想进攻，有时防守也是前进的变相策略。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

用平常心对人对事，人家会给予你更多的机会。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有好机会，要与友人分享；遇上不好的事，朋友也会跟你共同面对。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事无法从人愿，人生不如意事十之八九，你就看开些吧。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好心有时要看对象，别为了帮人，反而害了自己。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别太过逞强，随和些，你会得到更多，也会过得更开心。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有空不妨到跳蚤市场逛逛，可能会有新发现，但千万别贪得无厌。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要一味以高标准衡量别人，偶尔也要检讨自己。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

自封的老大不算数，人家称你作老大，你才是当之无愧的老大。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一些不可告人的秘密，你要守口如瓶，千万别漏了口风。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事要往大处想，别为了一些小事而搞得自己团团转。