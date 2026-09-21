9月21日生肖运程
9月21日（农历八月十一） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、求医、立约、扫舍、投标、进修 忌：出海、园艺、修墓、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
欲速则不达，有些事情是急不来的，最好一步一步来。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别一味想进攻，有时防守也是前进的变相策略。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
用平常心对人对事，人家会给予你更多的机会。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有好机会，要与友人分享；遇上不好的事，朋友也会跟你共同面对。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事无法从人愿，人生不如意事十之八九，你就看开些吧。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好心有时要看对象，别为了帮人，反而害了自己。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别太过逞强，随和些，你会得到更多，也会过得更开心。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有空不妨到跳蚤市场逛逛，可能会有新发现，但千万别贪得无厌。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要一味以高标准衡量别人，偶尔也要检讨自己。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
自封的老大不算数，人家称你作老大，你才是当之无愧的老大。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一些不可告人的秘密，你要守口如瓶，千万别漏了口风。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事要往大处想，别为了一些小事而搞得自己团团转。