9月22日生肖运程
9月22日（农历八月十二） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
知道就说知道，不知道就说不知道，假厉害反而会引发更多问题。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不管有理或无理，别过于冲动，小心些，以免小事演变成大事。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
功成身退，不要居功，以免成为小人的目标，频中暗箭。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
做事谨慎，一次性把事情做好，勿拖三拖四，使容易的事变得复杂。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
朋友有难时，你必须伸出援手，否则会引起朋友对你的不满。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
和自己有关的事，最好亲自处理，别假手于人。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
没有付出，就不会有收获，凡事一步一步来，必能达致成功。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些话要大声说，有些话要静悄悄地说，免得人家当众失面子。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
一些小事你要多加关注，尤其是小病，若不善加处理，可能后患无穷。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
群策群力总比独断独行好，因此遇到问题时，不妨找人商量。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
控制情绪，别因一时之气而与同事起争执，伤了和气。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天是运势吉昌的一天，但是必须拿捏分寸，切勿得意忘形。