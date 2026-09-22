鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

知道就说知道，不知道就说不知道，假厉害反而会引发更多问题。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不管有理或无理，别过于冲动，小心些，以免小事演变成大事。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

功成身退，不要居功，以免成为小人的目标，频中暗箭。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做事谨慎，一次性把事情做好，勿拖三拖四，使容易的事变得复杂。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

朋友有难时，你必须伸出援手，否则会引起朋友对你的不满。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

和自己有关的事，最好亲自处理，别假手于人。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有付出，就不会有收获，凡事一步一步来，必能达致成功。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些话要大声说，有些话要静悄悄地说，免得人家当众失面子。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

一些小事你要多加关注，尤其是小病，若不善加处理，可能后患无穷。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

群策群力总比独断独行好，因此遇到问题时，不妨找人商量。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

控制情绪，别因一时之气而与同事起争执，伤了和气。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天是运势吉昌的一天，但是必须拿捏分寸，切勿得意忘形。