9月23日生肖运程
9月23日（农历八月十三） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发 忌：开市、装修、水电维修、买车、酿造
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
你要争取每个机会，但不必事事都拜托他人，巴结和奉承并非上策。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
一些原则必须坚持，但有时可稍作调整，这样才能更妥善处理问题。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运气时有上下，但无须过于在意，凡事顺其自然就行了。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
庆祝时要自制些，切勿因贪杯而误事，酒后记得别驾车。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
相信自己，相信朋友，才不会让有心人有机可乘，离间彼此的感情。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
把事情看得太黑白分明，容易让你感到愤愤不平，有些时候别太执着。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
了解自己的强弱，再善加处理，千万不要因小事而坏了大事。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你认为自己的行为举止很潇洒，但可能会不自觉影响到他人的情绪。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
贵人也好，小人也好，都不要去得罪，否则须付出很大的代价。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别在公共场合与人起争执，否则不仅有损形象，还会引起误解。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
安全第一，不要去冒险，很多事你必须做足万全准备才能去执行。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
远赴他乡时要注意卫生安全，随身准备药物，以防万一。