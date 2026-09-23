鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

你要争取每个机会，但不必事事都拜托他人，巴结和奉承并非上策。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

一些原则必须坚持，但有时可稍作调整，这样才能更妥善处理问题。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

运气时有上下，但无须过于在意，凡事顺其自然就行了。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

庆祝时要自制些，切勿因贪杯而误事，酒后记得别驾车。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

相信自己，相信朋友，才不会让有心人有机可乘，离间彼此的感情。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

把事情看得太黑白分明，容易让你感到愤愤不平，有些时候别太执着。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

了解自己的强弱，再善加处理，千万不要因小事而坏了大事。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你认为自己的行为举止很潇洒，但可能会不自觉影响到他人的情绪。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

贵人也好，小人也好，都不要去得罪，否则须付出很大的代价。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别在公共场合与人起争执，否则不仅有损形象，还会引起误解。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

安全第一，不要去冒险，很多事你必须做足万全准备才能去执行。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

远赴他乡时要注意卫生安全，随身准备药物，以防万一。