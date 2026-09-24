鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你喜欢的未必是别人喜欢的，高歌时必须想一想别人的感受。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与人结伴同行要互相关照，小事如果不忍让，会给自己添很多麻烦。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

小心言语，有时直话直说会成为人家攻击你的把柄。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

多加坚持，按计划进行，别因一时之气而一改再改。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

一些不起眼的小事，处理不好的话，可能会造成无法挽回的后果。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

少说多做，但是在做的同时也要听取别人的意见，以避免犯错。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

明知山有虎，莫向虎山行，高风险的事情要多加留意。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽无法完全公正，但也要尽量不偏不倚，偏袒一方将使问题加剧。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

冷静期不能成为逃避感情问题的借口，两人必须勇于面对并解决问题。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

在家靠父母，出外靠朋友，但有的时候还是要靠自己。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

心情不好，不妨给自己放个假，出国旅行或四处走走，放松身心。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与家人要互相礼让，切勿强制别人跟着你的安排走，以免频生摩擦。