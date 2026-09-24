9月24日生肖运程
9月24日（农历八月十四） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、诉讼、上任、扫舍、园艺、投资 忌：求医、美容、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你喜欢的未必是别人喜欢的，高歌时必须想一想别人的感受。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与人结伴同行要互相关照，小事如果不忍让，会给自己添很多麻烦。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
小心言语，有时直话直说会成为人家攻击你的把柄。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
多加坚持，按计划进行，别因一时之气而一改再改。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一些不起眼的小事，处理不好的话，可能会造成无法挽回的后果。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
少说多做，但是在做的同时也要听取别人的意见，以避免犯错。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
明知山有虎，莫向虎山行，高风险的事情要多加留意。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
虽无法完全公正，但也要尽量不偏不倚，偏袒一方将使问题加剧。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
冷静期不能成为逃避感情问题的借口，两人必须勇于面对并解决问题。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
在家靠父母，出外靠朋友，但有的时候还是要靠自己。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
心情不好，不妨给自己放个假，出国旅行或四处走走，放松身心。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与家人要互相礼让，切勿强制别人跟着你的安排走，以免频生摩擦。