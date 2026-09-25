9月25日生肖运程
9月25日（农历八月十五） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：旅行、出海、庆功、会友、园艺、安葬 忌：动土、水电维修、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
小病不可怕，但若不就医，身体就会受苦，须及时吃药治疗。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
很多事你一定要耐心处理，漫不经心会给自己惹来麻烦。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别以为山高皇帝远，老板虽然在远方，但他的爪牙就在你身边。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
别过度内耗，纠结别人的看法；看开、看远，才能做个开心的人。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
做事要分轻重，切勿因贪玩而耽误了工作，以免引起上司对你的不满。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
利人利己的事要多做，但损人又不利己的事，千万不要去做。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别因对方有背景而让他轻易过关，这可能会得罪另一个有背景的人。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
一些口误可能会引发争议，你最好先道歉，再慢慢解释。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
天下无难事，只怕有心人，复杂的事只要好好处理，必能顺利完成。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
面对激烈的辩论，或棘手的抉择，宜采取中庸之道。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
高兴莫忘形，以免无意中得罪了不该得罪的人。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对人对事你都要平心以待，别因一时大意而酿成惨痛的后果。