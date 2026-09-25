鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

小病不可怕，但若不就医，身体就会受苦，须及时吃药治疗。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

很多事你一定要耐心处理，漫不经心会给自己惹来麻烦。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别以为山高皇帝远，老板虽然在远方，但他的爪牙就在你身边。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

别过度内耗，纠结别人的看法；看开、看远，才能做个开心的人。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

做事要分轻重，切勿因贪玩而耽误了工作，以免引起上司对你的不满。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

利人利己的事要多做，但损人又不利己的事，千万不要去做。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别因对方有背景而让他轻易过关，这可能会得罪另一个有背景的人。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

一些口误可能会引发争议，你最好先道歉，再慢慢解释。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

天下无难事，只怕有心人，复杂的事只要好好处理，必能顺利完成。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

面对激烈的辩论，或棘手的抉择，宜采取中庸之道。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

高兴莫忘形，以免无意中得罪了不该得罪的人。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对人对事你都要平心以待，别因一时大意而酿成惨痛的后果。