鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

别因他人的三言两语而改变立场，不到最后关头，别轻言放弃。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事随和些，衣着别太出众，否则会招人妒忌。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

一些无意的举动可能会激怒他人，今天在言行举止上须多注意。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你只要认真做好自己分内的工作，别理会他人的看法。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

想走就要走得开心，不想走就别走，你要记得之前的教训。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别以为有本事就可以横行天下，过于轻敌，最终吃大亏的是自己。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

进退两难的时候，你最好退而求其次，以谋求更好的发展。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一些已经决定的事，就按计划进行，别一改再改。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

挡人家的路，就是挡自己的路，别理会太多，不然很难和气收场。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人家谈论是是非非，你千万别对号入座，否则会给自己徒添压力。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

心中有事，难免有所牵挂，当你放下心头大石，决策也较明快。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别理会人家的说法，只要坚定自己的立场，就能万事无忧。