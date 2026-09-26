9月26日生肖运程
9月26日（农历八月十六） 吉利指数：★★（小凶） 宜：扫舍、园艺、养宠物、美容、酿造 忌：旅行、诉讼、开市、水电维修、买车
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
别因他人的三言两语而改变立场，不到最后关头，别轻言放弃。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事随和些，衣着别太出众，否则会招人妒忌。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
一些无意的举动可能会激怒他人，今天在言行举止上须多注意。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你只要认真做好自己分内的工作，别理会他人的看法。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
想走就要走得开心，不想走就别走，你要记得之前的教训。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别以为有本事就可以横行天下，过于轻敌，最终吃大亏的是自己。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
进退两难的时候，你最好退而求其次，以谋求更好的发展。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一些已经决定的事，就按计划进行，别一改再改。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
挡人家的路，就是挡自己的路，别理会太多，不然很难和气收场。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人家谈论是是非非，你千万别对号入座，否则会给自己徒添压力。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
心中有事，难免有所牵挂，当你放下心头大石，决策也较明快。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别理会人家的说法，只要坚定自己的立场，就能万事无忧。