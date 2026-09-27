9月27日生肖运程
9月27日（农历八月十七） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、开光、安神、安床、出海、开市 忌：水电维修、投资、投标
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
别逞英雄，更不要胡乱批评他人而使得自己不开心。
牛
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
千里之行，始于足下，要拉近家人之间的关系，不妨从日常生活着手。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
头发可以乱，但心情不可乱，改变发型，转换心态，能让自己更顺心。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
没有什么事解决不了，打击和挫折有时也是一种推动力。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
得意时别忘形，不然会在众人面前原形毕露而出丑。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
不要只是自己发表意见，多聆听，多向别人学习，更能充实自己。
马
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
当机立断，能免除一些不必要的麻烦，你还是快刀斩乱麻吧。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
别太激动，以免陷入进退两难的局面；和气些，让大家有个台阶下。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
控制脾气，尤其是与刚认识的朋友同行时，别因小事闹得不欢而散。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
和气生财，不管对谁，你都要和和气气，才能有个圆满的结局。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
伤心人遇到伤心人，千万别大谈伤心事，这会使得大家更伤心。
猪
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
承诺前多加考虑，承诺后别一改再改，否则会给自己和别人添麻烦。