鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

运势起落不定，你还是循规蹈矩，实在些，莫生是非。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

心想事成，但必须动手去做，光想而不做，永远也不可能成功。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

工作时要放松心情，别把自己绷得太紧，否则只会弄巧成拙。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

今天不宜当和事佬，以免从配角变成主角，给自己惹来麻烦。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

大小事要亲力亲为，犯了错要勇于担当，否则下属会对你有所不满。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要凭自己的直觉做出冲动的决定，放下重担，才能事事顺心。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

管理必须刚柔并济，才能相得益彰，千万别死守着传统的管理方式。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

高兴也好，不高兴也罢，有些计划已经定下来，你就好好去执行吧。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别理会他人对你的评语，凭自己的良心做事吧。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

口舌之争可能会让你得到瞬间的快感，但也将带来无穷后患。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

你的计划虽然很好，但若不懂得如何执行，也会被搞砸。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

带眼识人，尤其是在结交新朋友时，以免误交损友而遭到出卖。