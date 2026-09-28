9月28日生肖运程
9月28日（农历八月十八） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
运势起落不定，你还是循规蹈矩，实在些，莫生是非。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
心想事成，但必须动手去做，光想而不做，永远也不可能成功。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
工作时要放松心情，别把自己绷得太紧，否则只会弄巧成拙。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
今天不宜当和事佬，以免从配角变成主角，给自己惹来麻烦。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
大小事要亲力亲为，犯了错要勇于担当，否则下属会对你有所不满。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要凭自己的直觉做出冲动的决定，放下重担，才能事事顺心。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
管理必须刚柔并济，才能相得益彰，千万别死守着传统的管理方式。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
高兴也好，不高兴也罢，有些计划已经定下来，你就好好去执行吧。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别理会他人对你的评语，凭自己的良心做事吧。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
口舌之争可能会让你得到瞬间的快感，但也将带来无穷后患。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
你的计划虽然很好，但若不懂得如何执行，也会被搞砸。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
带眼识人，尤其是在结交新朋友时，以免误交损友而遭到出卖。