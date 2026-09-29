9月29日生肖运程
9月29日（农历八月十九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、出海、求医、议事、会友、扫舍 忌：开市、装修、买车
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
朋友多一个，敌人就少一个，树敌太多，会影响前程。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
行情坏时更要乐观，想法悲观会让你如临末日，处处碰壁。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
该努力耕耘，好好展现你的工作能力，别因自满而停下脚步。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好朋友要互相敬重，尤其是在重大的场合，别因熟络而忽略细节。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
保持平和的心情，遇到困难或冲突时，必须冷静去解决。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
进行激烈运动前要做好防范措施，若有手足损伤要尽早求医。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
没必要就别说重话，凡事有所保留，遇到困难时才有后路可退。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
少说多做，不邀功不越权，凡事以和为贵，才能赢得他人赞赏。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
低调些，太过艳丽的服饰，太高调的表现，容易引起别人异样的眼光。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
办大事的人要不拘小节，若对下属斤斤计较，必将失去他们的支持。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
良药苦口，好友对你苦苦相劝，你千万要认真思索一番。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
过往的回忆固然美好，但一直缅怀过去将使你的发展受到限制。