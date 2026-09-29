鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

朋友多一个，敌人就少一个，树敌太多，会影响前程。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

行情坏时更要乐观，想法悲观会让你如临末日，处处碰壁。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

该努力耕耘，好好展现你的工作能力，别因自满而停下脚步。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好朋友要互相敬重，尤其是在重大的场合，别因熟络而忽略细节。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

保持平和的心情，遇到困难或冲突时，必须冷静去解决。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

进行激烈运动前要做好防范措施，若有手足损伤要尽早求医。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

没必要就别说重话，凡事有所保留，遇到困难时才有后路可退。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

少说多做，不邀功不越权，凡事以和为贵，才能赢得他人赞赏。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

低调些，太过艳丽的服饰，太高调的表现，容易引起别人异样的眼光。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

办大事的人要不拘小节，若对下属斤斤计较，必将失去他们的支持。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

良药苦口，好友对你苦苦相劝，你千万要认真思索一番。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

过往的回忆固然美好，但一直缅怀过去将使你的发展受到限制。