鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

方向定得好，就能更快达到目标，别东拉西扯，给自己增添麻烦。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

对手机骗子要提高警惕，受骗是小事，最怕是危及个人安危。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

幽默要懂得拿捏分寸，有些笑话可能会无意中得罪贵人。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别一味指责他人，偶尔反思和反省，会带来好处。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你最近在人际关系方面有些麻烦，但不宜硬碰硬，还是忍耐些吧。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

切记安全第一，别为了赶时间而妄顾安全，以免一失足成千古恨。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

贵人有时在天涯，有时在海角，但有时就在咫尺。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

送礼时不能太随便，否则不仅无法传达心意，还会遭人批评。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

别太紧张，小事可以轻松应对，无须像办大事般劳师动众。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别的事可以慢慢处理，但伴侣所交代的事，就算没空也要尽快处理。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

思想无国界，你要扩大交流空间，别给自己设下框框。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些储蓄是必要的，若你是家中的经济支柱，更要小心规划财务。