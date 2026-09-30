9月30日生肖运程
9月30日（农历八月二十） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼 忌：动土、理发、美容、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
方向定得好，就能更快达到目标，别东拉西扯，给自己增添麻烦。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
对手机骗子要提高警惕，受骗是小事，最怕是危及个人安危。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
幽默要懂得拿捏分寸，有些笑话可能会无意中得罪贵人。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别一味指责他人，偶尔反思和反省，会带来好处。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
你最近在人际关系方面有些麻烦，但不宜硬碰硬，还是忍耐些吧。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
切记安全第一，别为了赶时间而妄顾安全，以免一失足成千古恨。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
贵人有时在天涯，有时在海角，但有时就在咫尺。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
送礼时不能太随便，否则不仅无法传达心意，还会遭人批评。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
别太紧张，小事可以轻松应对，无须像办大事般劳师动众。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别的事可以慢慢处理，但伴侣所交代的事，就算没空也要尽快处理。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
思想无国界，你要扩大交流空间，别给自己设下框框。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些储蓄是必要的，若你是家中的经济支柱，更要小心规划财务。