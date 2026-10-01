鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

吃东西时要自制，切勿暴饮暴食，否则会撑坏肚子。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

该休息时就要休息，别跟自己过不去，累坏身体就麻烦了。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对你的家人多付出关爱，不要胡乱发脾气，以免破坏感情。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

休息是为了更好地出发，别太迟回家，驾车时要注意安全。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头时别太得意，应把握时机，将计划已久的事情完成。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

当人家为你戴高帽时，千万不要沾沾自喜，否则恐将惹来麻烦。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别因他人的三言两语而改变计划，尽力实现承诺，让家人开心。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

注意自己的身体状况，不要因为答应了朋友而强行外出。

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

打电话给久违的朋友，或许可从中找到一些新商机，积极些吧。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

注意自己的肠胃消化，别因贪嘴好吃而使自己受苦。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别人对你忍让，别视之为理所当然，你必须靠自己，切勿倚老卖老。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要与人争执，否则事情会越闹越大，越变越复杂。