10月1日生肖运程
10月1日（农历八月廿一） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、上任、立约、扫舍、水电维修、园艺 忌：安床、诉讼、搬家、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
吃东西时要自制，切勿暴饮暴食，否则会撑坏肚子。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
该休息时就要休息，别跟自己过不去，累坏身体就麻烦了。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对你的家人多付出关爱，不要胡乱发脾气，以免破坏感情。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
休息是为了更好地出发，别太迟回家，驾车时要注意安全。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头时别太得意，应把握时机，将计划已久的事情完成。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
当人家为你戴高帽时，千万不要沾沾自喜，否则恐将惹来麻烦。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别因他人的三言两语而改变计划，尽力实现承诺，让家人开心。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
注意自己的身体状况，不要因为答应了朋友而强行外出。
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
打电话给久违的朋友，或许可从中找到一些新商机，积极些吧。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
注意自己的肠胃消化，别因贪嘴好吃而使自己受苦。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别人对你忍让，别视之为理所当然，你必须靠自己，切勿倚老卖老。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要与人争执，否则事情会越闹越大，越变越复杂。