鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

不耻下问，能问出个大概来，别自以为是，自作聪明。

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

错误的信息会使你作出错误的判断，凡事宜小心求证。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

留些精力去做正经事，别浪费时间在八卦新闻上。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

工作再忙也别忽略亲情，好好与家人培养感情，建立和谐的家庭。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

孤掌难鸣，不妨找人合作，互相协商，以期创造双赢的局面。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

不该发脾气，你偏偏大发雷霆；该理论时却忍气吞声，这样恐怕不行。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

得意不要忘形，时刻注意你的言行举止，以免无意间得罪他人。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切记祸从口出，注意你的言辞，否则稍不留意可能会惹上官非。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

避免跟伴侣发生口角，你不小心说了重话，可能会自食其果。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

有些事做了就好，看重的是过程，别一味计较酬劳。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

马马虎虎确实可以混过去，但认真工作对你却更有利。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

只要心中充满希望，就有力量继续走下去，点燃你心中的希望吧。