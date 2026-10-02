10月2日生肖运程
10月2日（农历八月廿二） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、施济、旅行、上任、安葬、买车 忌：诉讼、庆功、动土、采购
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
不耻下问，能问出个大概来，别自以为是，自作聪明。
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
错误的信息会使你作出错误的判断，凡事宜小心求证。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
留些精力去做正经事，别浪费时间在八卦新闻上。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
工作再忙也别忽略亲情，好好与家人培养感情，建立和谐的家庭。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
孤掌难鸣，不妨找人合作，互相协商，以期创造双赢的局面。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
不该发脾气，你偏偏大发雷霆；该理论时却忍气吞声，这样恐怕不行。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
得意不要忘形，时刻注意你的言行举止，以免无意间得罪他人。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切记祸从口出，注意你的言辞，否则稍不留意可能会惹上官非。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
避免跟伴侣发生口角，你不小心说了重话，可能会自食其果。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
有些事做了就好，看重的是过程，别一味计较酬劳。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
马马虎虎确实可以混过去，但认真工作对你却更有利。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
只要心中充满希望，就有力量继续走下去，点燃你心中的希望吧。