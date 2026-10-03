鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

天冷要多穿衣，心寒要想办法暖暖心，对人对事都不能绝望。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别为了一些小事而大吵大闹，进而引发不必要的麻烦。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

关心自己的伴侣，多抽时间一起相处，互敬互重才是爱的真谛。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

遇上纷争，你最好保持中立，别卷入他人的是非当中。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

花花绿绿的钞票，可多赚多花，但花花世界的美色，要小心提防。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

不要害怕，不要担心，不要逃避，有些事要勇于面对。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

贵人悄悄来了，你要以开心的心情去迎接，才能把握住机会。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

人生本来就浮浮沉沉，别因挫折而埋怨，继续加油吧。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

注意自己的花费，千万别太奢侈，以免超出预算。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

贵人还是那样宠爱着你，你应当打铁趁热，争取更多好处。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

转了一圈又回到原点，建议脚踏实地，别奢求太多。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别过于担心，该来的就一定会来，你无须尝试去逃避。