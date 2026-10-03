10月3日生肖运程
10月3日（农历八月廿三） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
天冷要多穿衣，心寒要想办法暖暖心，对人对事都不能绝望。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别为了一些小事而大吵大闹，进而引发不必要的麻烦。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
关心自己的伴侣，多抽时间一起相处，互敬互重才是爱的真谛。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
遇上纷争，你最好保持中立，别卷入他人的是非当中。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
花花绿绿的钞票，可多赚多花，但花花世界的美色，要小心提防。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
不要害怕，不要担心，不要逃避，有些事要勇于面对。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
贵人悄悄来了，你要以开心的心情去迎接，才能把握住机会。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
人生本来就浮浮沉沉，别因挫折而埋怨，继续加油吧。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
注意自己的花费，千万别太奢侈，以免超出预算。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
贵人还是那样宠爱着你，你应当打铁趁热，争取更多好处。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
转了一圈又回到原点，建议脚踏实地，别奢求太多。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别过于担心，该来的就一定会来，你无须尝试去逃避。