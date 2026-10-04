鼠

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

你是老实人，不会使诈，但也要当心被人欺骗。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

已经闯祸了，要么坦白从宽，要么抗拒从严。

虎

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

凡事应有始有终，之前未完成的事，今日可继续将它完成。

兔

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

没有什么事解决不了，打击和挫折有时也是一种推动力。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

人善被人欺，马善被人骑，有时须要奋起反抗，争取自己的利益。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

姜是老的辣，遇到些难解的问题，最好先请教前辈，别先斩后奏。

马

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

不一样的看法会引发争论，但也可能激发惊人的火花。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

没有永远的成功和永远的失败，失败了别气馁，成功了要继续努力。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

和谁说话都要留有余地，别把话说绝了，否则很多关系将难以挽回。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

好事难以成双，祸事又接连不断，是祸是福，全在一念之差。

狗

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

压抑激动的情绪，以平常心看待人与事，心情也会比较平和。

猪

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

多顾及身边人的感受，若你喜怒无常，伴侣将不知所措。