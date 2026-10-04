10月4日生肖运程
10月4日（农历八月廿四） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、旅行、立约 忌：婚嫁、庆功、酿造
鼠
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
你是老实人，不会使诈，但也要当心被人欺骗。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
已经闯祸了，要么坦白从宽，要么抗拒从严。
虎
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
凡事应有始有终，之前未完成的事，今日可继续将它完成。
兔
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
没有什么事解决不了，打击和挫折有时也是一种推动力。
龙
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
人善被人欺，马善被人骑，有时须要奋起反抗，争取自己的利益。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
姜是老的辣，遇到些难解的问题，最好先请教前辈，别先斩后奏。
马
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
不一样的看法会引发争论，但也可能激发惊人的火花。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
没有永远的成功和永远的失败，失败了别气馁，成功了要继续努力。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
和谁说话都要留有余地，别把话说绝了，否则很多关系将难以挽回。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
好事难以成双，祸事又接连不断，是祸是福，全在一念之差。
狗
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
压抑激动的情绪，以平常心看待人与事，心情也会比较平和。
猪
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
多顾及身边人的感受，若你喜怒无常，伴侣将不知所措。