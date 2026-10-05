10月5日生肖运程
10月5日（农历八月廿五） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造 忌：出海、装修、园艺、投标、理发
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多投入精神，用心做事，必定能把事情做好。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
贵人就在你身边，你要好好善待自己的亲密战友。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
一次就够，有些事千万别轻尝，幸运之神今天不站在你这边。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
时好时坏的情绪会影响别人对你的评价，宜自制些。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
和家人相处要多加忍让，别因小事而过度苛责。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
能吃是福，能睡更是福，多睡觉，多运动，身体健康更佳。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
心中感觉纳闷，最好按兵不动，否则将带来后患。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有些话在公共场合不能说，否则后果将不堪设想。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有时要以柔克刚，硬碰硬可能会引起反效果。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
没有批评就没有进步，不断批评，不断改进，才能屹立不倒。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
对长辈和晚辈要一视同仁，别存有私心，否则会引起家人的不满。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
别老是提他人的坏处，懂得欣赏和称赞，才能和谐相处。