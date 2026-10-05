鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多投入精神，用心做事，必定能把事情做好。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

贵人就在你身边，你要好好善待自己的亲密战友。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

一次就够，有些事千万别轻尝，幸运之神今天不站在你这边。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

时好时坏的情绪会影响别人对你的评价，宜自制些。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

和家人相处要多加忍让，别因小事而过度苛责。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

能吃是福，能睡更是福，多睡觉，多运动，身体健康更佳。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

心中感觉纳闷，最好按兵不动，否则将带来后患。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有些话在公共场合不能说，否则后果将不堪设想。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有时要以柔克刚，硬碰硬可能会引起反效果。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

没有批评就没有进步，不断批评，不断改进，才能屹立不倒。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

对长辈和晚辈要一视同仁，别存有私心，否则会引起家人的不满。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

别老是提他人的坏处，懂得欣赏和称赞，才能和谐相处。