运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

多投入精神，用心做事，必定能把事情做好。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

贵人就在你身边，你要好好善待自己的亲密战友。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

一次就够，有些事千万别轻尝，幸运之神今天不站在你这边。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

时好时坏的情绪会影响别人对你的评价，宜自制些。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

和家人相处要多加忍让，别因小事而过度苛责。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

能吃是福，能睡更是福，多睡觉，多运动，身体健康更佳。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

心中感觉纳闷，最好按兵不动，否则将带来后患。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

有些话在公共场合不能说，否则后果将不堪设想。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

有时要以柔克刚，硬碰硬可能会引起反效果。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

没有批评就没有进步，不断批评，不断改进，才能屹立不倒。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

对长辈和晚辈要一视同仁，别存有私心，否则会引起家人的不满。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

别老是提他人的坏处，懂得欣赏和称赞，才能和谐相处。