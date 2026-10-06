鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些良机来得莫名其妙，振作精神，充分发挥自身的潜能。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运气佳，工作顺，财利旺，但也别忽略你的健康，以免得不偿失。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

宁可信其有，不可信其无，对于不了解的事情，最好持保留态度。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

冰冻三尺，非一日之寒，有些误会不是短时间内可以化解的。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

今天不宜讨好别人，该做的就去做，心安理得就行了。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

打铁要趁热，向爱侣表现你的诚意，唯切记行乎情，止乎礼。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

天生我材必有用，一次的失败不代表你没用，继续努力吧。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

身边人做错事，使你心中极度不悦，但劝你最好互相体谅。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要一味挖苦别人，一旦被反击，会让自己处于下风。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好的开始就是成功的一半，今天该好好表现，交出亮眼的成绩。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

别人的是是非非，你最好划清界限，别牵涉其中。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不要硬撑，宜找人分担你的压力，好处多过坏处。