10月6日生肖运程
10月6日（农历八月廿六） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些良机来得莫名其妙，振作精神，充分发挥自身的潜能。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运气佳，工作顺，财利旺，但也别忽略你的健康，以免得不偿失。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
宁可信其有，不可信其无，对于不了解的事情，最好持保留态度。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
冰冻三尺，非一日之寒，有些误会不是短时间内可以化解的。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
今天不宜讨好别人，该做的就去做，心安理得就行了。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
打铁要趁热，向爱侣表现你的诚意，唯切记行乎情，止乎礼。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
天生我材必有用，一次的失败不代表你没用，继续努力吧。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
身边人做错事，使你心中极度不悦，但劝你最好互相体谅。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不要一味挖苦别人，一旦被反击，会让自己处于下风。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好的开始就是成功的一半，今天该好好表现，交出亮眼的成绩。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
别人的是是非非，你最好划清界限，别牵涉其中。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
不要硬撑，宜找人分担你的压力，好处多过坏处。