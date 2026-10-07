10月7日生肖运程
10月7日（农历八月廿七） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、出海、安葬、修墓、买车、投资 忌：开市、立约、动土、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
时刻低调行事，别过于凸显自己，你就平实地度过今天吧。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
对于不利的谣言，别急着处理，仔细想想是否有更好的解决方法。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不小心犯了错就要道歉，千万别因为顾面子而把事情闹大。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
很多事虽然在你的掌握之中，但也不能过于乐观。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别太过执着，尤其遇上感情问题，必须放开些。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
伙伴跟你的处事方式或许不同，但不要因此对对方失去信任。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
出国公干必须谢绝美色诱惑，以免掉入圈套，更不要以身试法。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多找些朋友，商讨如何解决你心中无法解决的难题。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
让自己好好休息，很多事情急不来，养足精神再往前冲吧。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
凡事量力而为，不要逞英雄，太心急反而会失去你该得到的。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别只关心自己的快乐而尽情狂欢，你也要照顾身边人的感受。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
平日辛苦工作，记得买些心仪的礼物奖励自己，给自己增添吉运。