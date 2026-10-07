鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

时刻低调行事，别过于凸显自己，你就平实地度过今天吧。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

对于不利的谣言，别急着处理，仔细想想是否有更好的解决方法。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不小心犯了错就要道歉，千万别因为顾面子而把事情闹大。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

很多事虽然在你的掌握之中，但也不能过于乐观。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别太过执着，尤其遇上感情问题，必须放开些。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

伙伴跟你的处事方式或许不同，但不要因此对对方失去信任。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

出国公干必须谢绝美色诱惑，以免掉入圈套，更不要以身试法。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多找些朋友，商讨如何解决你心中无法解决的难题。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

让自己好好休息，很多事情急不来，养足精神再往前冲吧。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

凡事量力而为，不要逞英雄，太心急反而会失去你该得到的。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别只关心自己的快乐而尽情狂欢，你也要照顾身边人的感受。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

平日辛苦工作，记得买些心仪的礼物奖励自己，给自己增添吉运。