鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

好话说千万次，人家未必领情；坏话只说了一句，朋友可能就翻脸。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

答应带孩子、亲人出门，不能老是爽约，宜坚守诺言，出去逛逛吧。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

美丽的东西人人喜欢，但小心玫瑰有刺，稍不小心就会使自己受伤。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

尽情欢乐之余，要留意自己的形象，别太失礼。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

有权不要乱使，有钱不要乱花，建议你留些储蓄，以备不时之需。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

讲笑话可增添幽默感，但是一旦过火就会惹人反感。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

走的别可惜，留的要珍惜，切莫把得失看得太重。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

贵人相助就顺水推舟，别耍个性，否则好运和贵人会悄悄溜走。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

留意隔墙有耳，否则会在无意间铸成大错。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

身体不适要多加休息，心情不好可给自己安排个长假。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

口花花只是外表，心花花则是心理作祟，别胡作非为。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好好珍惜与家人的缘分，一顿家庭聚餐能让你倍感温馨。