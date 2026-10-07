10月8日生肖运程
10月8日（农历八月廿八） 吉利指数：★★（小凶） 宜：扫舍、养宠物、理发、美容、酿造 忌：婚嫁、水电维修、园艺、投标、置产
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
好话说千万次，人家未必领情；坏话只说了一句，朋友可能就翻脸。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
答应带孩子、亲人出门，不能老是爽约，宜坚守诺言，出去逛逛吧。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
美丽的东西人人喜欢，但小心玫瑰有刺，稍不小心就会使自己受伤。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
尽情欢乐之余，要留意自己的形象，别太失礼。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
有权不要乱使，有钱不要乱花，建议你留些储蓄，以备不时之需。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
讲笑话可增添幽默感，但是一旦过火就会惹人反感。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
走的别可惜，留的要珍惜，切莫把得失看得太重。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
贵人相助就顺水推舟，别耍个性，否则好运和贵人会悄悄溜走。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
留意隔墙有耳，否则会在无意间铸成大错。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
身体不适要多加休息，心情不好可给自己安排个长假。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
口花花只是外表，心花花则是心理作祟，别胡作非为。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好好珍惜与家人的缘分，一顿家庭聚餐能让你倍感温馨。