鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

开心时该尽量开心，但必须看场合，以免丢人现眼。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

低调些，很多事都出乎意料，但只要你小心处理，必能迎刃而解。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

过度担心，会使你裹足不前，你还是果敢地迈步向前吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

话要听清楚，一些含糊不清的话很容易被误解，引起不必要的麻烦。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

感情会影响很多方面，包括你的决定、命运和人生，别乱了步伐。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

多行善道，必有福报，小小施济，让你的运程更佳。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

言多必失，你原本一片好心，但有心人却颠倒是非，使你百口莫辩。

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

人会老，东西会变，看开些，时间到了，你就潇洒地说“拜拜”。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

去芜存菁，别什么都要，最终使自己难以承受，抓大放小才是上策。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有形的包袱容易放下，无形的总如影随形，学习放下，否则会很累。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事你要谨慎处理，得意不要忘形，以免得罪贵人。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

别全抛一片心，否则事情很难处理；时而有所保留是必要的。