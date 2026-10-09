10月9日生肖运程
10月9日（农历八月廿九） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
开心时该尽量开心，但必须看场合，以免丢人现眼。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
低调些，很多事都出乎意料，但只要你小心处理，必能迎刃而解。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
过度担心，会使你裹足不前，你还是果敢地迈步向前吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
话要听清楚，一些含糊不清的话很容易被误解，引起不必要的麻烦。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
感情会影响很多方面，包括你的决定、命运和人生，别乱了步伐。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
多行善道，必有福报，小小施济，让你的运程更佳。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
言多必失，你原本一片好心，但有心人却颠倒是非，使你百口莫辩。
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
人会老，东西会变，看开些，时间到了，你就潇洒地说“拜拜”。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
去芜存菁，别什么都要，最终使自己难以承受，抓大放小才是上策。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有形的包袱容易放下，无形的总如影随形，学习放下，否则会很累。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些事你要谨慎处理，得意不要忘形，以免得罪贵人。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
别全抛一片心，否则事情很难处理；时而有所保留是必要的。