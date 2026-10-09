10月10日生肖运程
10月10日（农历九月初一） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、祈福、施济、议事、搬家、扫舍 忌：旅行、出海、水电维修、理发
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
获得骄人成绩，记得要谦卑，否则会招来小人眼红。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不要一直讲钱，人情世故要多留意，才有望财源广进。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
想东就别想西，做东就别做西，今天要专心些，工作才能顺利完成。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
公事私事要分清楚，才能秉公办理，否则你会受到非议和杯葛。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
与其马不停蹄苦干，不如多思多想，略施小计能省却不必要的麻烦。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽说东家不打打西家，但长期合作比重新开始来得好。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
受到指责，你就当成是学习的机会，别因此搞对立。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别因情绪不稳而疯狂购物，否则月尾收到账单时会大吃一惊。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事务要秉公办理，不得徇私，否则会影响大家的情绪。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
东西可以随便吃，但有些话不能随便说，切记沉默是金。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
凡事宜按部就班，切勿操之过急，否则将弄巧成拙。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
识时务者为俊杰，大势所趋，你就跟着走，别逆风而行。