鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

获得骄人成绩，记得要谦卑，否则会招来小人眼红。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要一直讲钱，人情世故要多留意，才有望财源广进。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

想东就别想西，做东就别做西，今天要专心些，工作才能顺利完成。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

公事私事要分清楚，才能秉公办理，否则你会受到非议和杯葛。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

与其马不停蹄苦干，不如多思多想，略施小计能省却不必要的麻烦。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽说东家不打打西家，但长期合作比重新开始来得好。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

受到指责，你就当成是学习的机会，别因此搞对立。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别因情绪不稳而疯狂购物，否则月尾收到账单时会大吃一惊。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事务要秉公办理，不得徇私，否则会影响大家的情绪。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

东西可以随便吃，但有些话不能随便说，切记沉默是金。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

凡事宜按部就班，切勿操之过急，否则将弄巧成拙。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

识时务者为俊杰，大势所趋，你就跟着走，别逆风而行。