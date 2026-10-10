10月10日生肖运程
10月11日（农历九月初二） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
球控制在自己的脚下，你不要把控制权随意让给他人。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
过于自信，会导致你做出错误的判断，凡事宜谨慎些。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
有时很难做决定，但若畏首畏尾，则是缺乏自信的表现。
兔
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
凡事遵照自己的意思，别听信他人的三言两语而一改再改。
龙
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
好事不出门，坏事传千里，不管好事坏事，你最好处之泰然。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
感情有问题，常因不够坦诚；该说就说，不该说的要有所保留。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
别忘了对家人的承诺，你必须妥善安排，多重要的事都要放下。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
突如其来的消息让你喜出望外，但千万要表现得自然。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
人生不免会碰上不愉快的事，你要看开些，别搞得自己闷闷不乐。
鸡
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
退一步，很多纠缠不清的问题都能顺利解决。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
好运来时要珍惜，积极些，别看着好运白白溜走。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
每个人的天分不同，有人靠嘴，有人靠眼，仔细观察孩子的天分。