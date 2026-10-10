鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

球控制在自己的脚下，你不要把控制权随意让给他人。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

过于自信，会导致你做出错误的判断，凡事宜谨慎些。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

有时很难做决定，但若畏首畏尾，则是缺乏自信的表现。

兔

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

凡事遵照自己的意思，别听信他人的三言两语而一改再改。

龙

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

好事不出门，坏事传千里，不管好事坏事，你最好处之泰然。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

感情有问题，常因不够坦诚；该说就说，不该说的要有所保留。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别忘了对家人的承诺，你必须妥善安排，多重要的事都要放下。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

突如其来的消息让你喜出望外，但千万要表现得自然。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

人生不免会碰上不愉快的事，你要看开些，别搞得自己闷闷不乐。

鸡

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

退一步，很多纠缠不清的问题都能顺利解决。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

好运来时要珍惜，积极些，别看着好运白白溜走。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

每个人的天分不同，有人靠嘴，有人靠眼，仔细观察孩子的天分。