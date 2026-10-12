10月12日生肖运程
10月12日（农历九月初三） 吉利指数：★★（小凶） 宜：旅行、出海、园艺、投资、进修 忌：求医、开市、搬家、修墓、买车
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些人可能正暗中算计你，凡事低调，以免不小心中招。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
品味因人而异，切勿对他人做出严厉的批评。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
胜败乃兵家常事，但切记骄兵必败，小心在最后一刻遭受重挫。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
说话要谨慎，一些不经意的话语可能会被有心人拿来大作文章。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
无论谁对谁错，如今已事过境迁，你就别过于坚持了。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你可以广泛批评，切勿针对某些人，以免麻烦缠身。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你要善用自己的优势，努力奋斗，加上好运的加持，成功在望。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
知止不殆，知足常乐，但知足不是不争取，而是适当地争取。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
别争论一些无谓的对与错，很多事你必须理性处理，切勿太冲动。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
怕错的人往往因太小心而犯错，不怕错的人却因粗心大意而犯错。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
感性战胜理性时，你可能会做些莫名其妙的事，连自己也无法解释。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
精神不足是你的致命伤，你可能因胡乱发脾气而得罪人。