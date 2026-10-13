鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

低调行事，功成身退，不然可能受暗箭所伤。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

别太自满，以为凭自己的力量就能迎来胜利，该把功劳归于团队。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

高手出招，便知有没有；若非高手，宜静观其变，免得透露底细。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

了解自己比了解他人更重要，发挥自己的专长，切勿自不量力。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

高兴时要注意情绪，以免因一时冲动而闯祸。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

知错能改，善莫大焉，但有些错误，你必须付出惨重的代价。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不要因一些小挫折而轻言放弃，一步一步来，别因小失大。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

就算驾轻就熟，你还是要在脑中模拟一下，以免大意犯错。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

贪婪之心不可有，若你什么都想要，最终可能什么都得不到。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

今天想好跟谁共度了吗？花些心思，好好计划一番吧。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多穿些亮丽的衣服或做些开心的事，日子过得开心就是福气。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若听到一些坏消息，你要冷静以对，不要反应过激。