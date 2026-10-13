10月13日生肖运程
10月13日（农历九月初四） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：安神、祈福、施济、旅行、求医、开市 忌：安床、议事、投资、养宠物
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
低调行事，功成身退，不然可能受暗箭所伤。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
别太自满，以为凭自己的力量就能迎来胜利，该把功劳归于团队。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
高手出招，便知有没有；若非高手，宜静观其变，免得透露底细。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
了解自己比了解他人更重要，发挥自己的专长，切勿自不量力。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
高兴时要注意情绪，以免因一时冲动而闯祸。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
知错能改，善莫大焉，但有些错误，你必须付出惨重的代价。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
不要因一些小挫折而轻言放弃，一步一步来，别因小失大。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
就算驾轻就熟，你还是要在脑中模拟一下，以免大意犯错。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
贪婪之心不可有，若你什么都想要，最终可能什么都得不到。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
今天想好跟谁共度了吗？花些心思，好好计划一番吧。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多穿些亮丽的衣服或做些开心的事，日子过得开心就是福气。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若听到一些坏消息，你要冷静以对，不要反应过激。