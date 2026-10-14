10月14日生肖运程
10月14日（农历九月初五） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、旅行、开市、扫舍、安葬、买车 忌：求医、庆功、动土、投资、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
出门在外多交朋友，但要带眼识人，以免上当。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
久别胜新婚，伴侣回来了，该让对方多休息，别使其心烦意乱。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
答应家人或下属的事，都要认真去完成，以免引起反弹。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
家和万事兴，别因心情不好向家人发脾气，否则心情和感情都好不了。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
今天的运势虽然有些好转，但你还得如履薄冰，一步一步来。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
得罪人容易，恭维人也容易，但今天宜保持中立，不得罪也不恭维。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
别自以为是，他人的关心你要心领，以免引起反感。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别对朋友说你有更重要的人要招待，朋友就是朋友，别分高低。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
靠别人不如靠自己，有时要自力更生打拼出一条路来。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
既然大家已经决定了，你就别因一时兴起而改了又改。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
心情烦躁时，喝杯咖啡或找一位朋友聊天，能让你得到片刻宁静。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
有人千杯不醉，有人半杯就醉，切勿勉强别人，更不要勉强自己。