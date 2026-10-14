鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

出门在外多交朋友，但要带眼识人，以免上当。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

久别胜新婚，伴侣回来了，该让对方多休息，别使其心烦意乱。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

答应家人或下属的事，都要认真去完成，以免引起反弹。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

家和万事兴，别因心情不好向家人发脾气，否则心情和感情都好不了。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

今天的运势虽然有些好转，但你还得如履薄冰，一步一步来。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

得罪人容易，恭维人也容易，但今天宜保持中立，不得罪也不恭维。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

别自以为是，他人的关心你要心领，以免引起反感。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别对朋友说你有更重要的人要招待，朋友就是朋友，别分高低。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

靠别人不如靠自己，有时要自力更生打拼出一条路来。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

既然大家已经决定了，你就别因一时兴起而改了又改。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

心情烦躁时，喝杯咖啡或找一位朋友聊天，能让你得到片刻宁静。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

有人千杯不醉，有人半杯就醉，切勿勉强别人，更不要勉强自己。