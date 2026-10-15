鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

一下子吃太多好料，你会消化不了，好东西要细嚼，别狼吞虎咽。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

有仇别报仇，有恩要报恩，宽宏大量，人缘会更广。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不该知道的事就别知道太多，有些事不知道会比知道来得好。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

用自己的手去完成你的心愿，用自己的心去关怀你身边的人。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

最好不要参与别人的闲话，以免掉入圈套，成为众矢之的。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

未完成的事，应尽量在新的一天来临之前解决，别一再拖延。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

世上没有不听话的孩子，家长必须跟孩子保持良好的沟通。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

别跟自己过不去，有时什么关都闯过了，就是过不了自己那关。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

维修工程非常重要，你必须定期修补与孩子、伴侣和父母之间的关系。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

过度担忧并不能将事情圆满解决，你该多投入心思去处理。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

产生误会，因为大家不想多去了解，但了解太多，也会因此分开。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

狂风之后必有落叶，别过度担忧，风和日丽的日子比乌云密布的多。