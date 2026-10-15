10月15日生肖运程
10月15日（农历九月初六） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、祈福、旅行、求医、上任、立约 忌：婚嫁、水电维修、修墓、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
一下子吃太多好料，你会消化不了，好东西要细嚼，别狼吞虎咽。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
有仇别报仇，有恩要报恩，宽宏大量，人缘会更广。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不该知道的事就别知道太多，有些事不知道会比知道来得好。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
用自己的手去完成你的心愿，用自己的心去关怀你身边的人。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
最好不要参与别人的闲话，以免掉入圈套，成为众矢之的。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
未完成的事，应尽量在新的一天来临之前解决，别一再拖延。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
世上没有不听话的孩子，家长必须跟孩子保持良好的沟通。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
别跟自己过不去，有时什么关都闯过了，就是过不了自己那关。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
维修工程非常重要，你必须定期修补与孩子、伴侣和父母之间的关系。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
过度担忧并不能将事情圆满解决，你该多投入心思去处理。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
产生误会，因为大家不想多去了解，但了解太多，也会因此分开。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
狂风之后必有落叶，别过度担忧，风和日丽的日子比乌云密布的多。