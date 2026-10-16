鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

固执有它的好处，但很多时候，固执可能会使你裹足不前。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

有些事，局外人不能了解，也无法插手相助，你只好靠自己。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

小不忍则乱大谋，注意自己的言行，成功或失败，全掌握在你手里。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

世上没有绝对的是与非，你不要听太多，相信自己的眼睛及判断。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

与他人谈事情时，应心平气和地好好协商，以取得双赢的局面。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

别人企图打击你，你别束手就擒，柳暗花明又一村，多加努力吧。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

心情好，运气就好；心情不好，运气也会受影响，你要自己调节。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

提灯人假如能成为点灯人，你就能协助你的同伴，一起迈向高峰。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

会感到烦恼，主要是因为欲望，假如生活简单，就没什么好烦恼的。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

千里之外找名师，不如静静思考；人急求助，则容易陷入自设的陷阱。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

情义之事，量力而为就好，过了头对大家都没好处，甚至会被牵连。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

太好动，人的脑部就没时间思考，清静之心能让你生出智慧。