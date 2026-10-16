10月16日生肖运程
10月16日（农历九月初七） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、祈福、施济、求医、庆功、会友 忌：婚嫁、诉讼、动土、园艺
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
固执有它的好处，但很多时候，固执可能会使你裹足不前。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
有些事，局外人不能了解，也无法插手相助，你只好靠自己。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
小不忍则乱大谋，注意自己的言行，成功或失败，全掌握在你手里。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
世上没有绝对的是与非，你不要听太多，相信自己的眼睛及判断。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
与他人谈事情时，应心平气和地好好协商，以取得双赢的局面。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
别人企图打击你，你别束手就擒，柳暗花明又一村，多加努力吧。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
心情好，运气就好；心情不好，运气也会受影响，你要自己调节。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
提灯人假如能成为点灯人，你就能协助你的同伴，一起迈向高峰。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
会感到烦恼，主要是因为欲望，假如生活简单，就没什么好烦恼的。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
千里之外找名师，不如静静思考；人急求助，则容易陷入自设的陷阱。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
情义之事，量力而为就好，过了头对大家都没好处，甚至会被牵连。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
太好动，人的脑部就没时间思考，清静之心能让你生出智慧。