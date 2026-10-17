10月17日生肖运程
10月17日（农历九月初八） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发 忌：开市、装修、水电维修、买车、酿造
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
极端主义会令思想变得狭隘，中庸之道才是上策。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事有分寸，就会有好结果，千万别因过度兴奋而乱了纪纲。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
美丽的花蝴蝶能得到很多人的欢心，但是很难长久。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有些人想东西是从开始到结束，但有些却反向思考，其实都没错。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
挑战别人比较容易，因为你的目标明确，但挑战自己会很困难。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
读书多和知识高并不一定是好事，你可能因此不懂得变通，变一变吧。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一成不变会失去滋味，但每天变来变去会更累，应该以不变应万变。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小心隔墙有耳，有些事务必保密，不能轻易向外透露。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
放长线，钓大鱼，凡事不要过度心急，不然会失去好机会。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
收一些，放一些，对人对事收放自如，才能屹立不倒。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不听老人言，吃亏在眼前。宜先做好该做的事，再去寻求突破。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
求人不如求己，但求己必须对自己有信心，别四处找人帮忙。