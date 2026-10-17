鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

极端主义会令思想变得狭隘，中庸之道才是上策。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事有分寸，就会有好结果，千万别因过度兴奋而乱了纪纲。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

美丽的花蝴蝶能得到很多人的欢心，但是很难长久。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有些人想东西是从开始到结束，但有些却反向思考，其实都没错。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

挑战别人比较容易，因为你的目标明确，但挑战自己会很困难。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

读书多和知识高并不一定是好事，你可能因此不懂得变通，变一变吧。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一成不变会失去滋味，但每天变来变去会更累，应该以不变应万变。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小心隔墙有耳，有些事务必保密，不能轻易向外透露。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

放长线，钓大鱼，凡事不要过度心急，不然会失去好机会。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

收一些，放一些，对人对事收放自如，才能屹立不倒。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不听老人言，吃亏在眼前。宜先做好该做的事，再去寻求突破。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

求人不如求己，但求己必须对自己有信心，别四处找人帮忙。