鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

凡事处之泰然，别因小事而精神紧张，放松些，多参与公益活动。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

多听取他人的意见，别一意孤行，要居安思危，生活别太奢侈。

虎

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

对人对事要认真些，马马虎虎会使你丢失良机。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

好东西要跟朋友分享，但介绍自己的爱侣给陌生朋友，要多加留意。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

大事当小事，小事当无事，凡事慢慢处理，别因太紧张而误事。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

好与坏是一种表现，而对与错只是一种观念。

马

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

好好协商，很多事情都会有转机，对抗只会使情况变糟。

羊

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

别自以为是，也不要因过于傲慢而苦了自己，甚至连累他人。

猴

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

吹牛皮并不用真本领，把你的本事用在工作和事业上吧。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

千里之行，始于足下，你计划好了，就要用行动去证明。

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

心中有好运，就能步步高升，若只想倒霉的事，就不一定走运了。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

有本事的人做给人家看，没本事的人讲给人家听，做个会做事的人吧。