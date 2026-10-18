10月18日生肖运程
10月18日（农历九月初九） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、议事、水电维修、买车、美容 忌：安床、求医、上任、园艺、置产
鼠
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
凡事处之泰然，别因小事而精神紧张，放松些，多参与公益活动。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
多听取他人的意见，别一意孤行，要居安思危，生活别太奢侈。
虎
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
对人对事要认真些，马马虎虎会使你丢失良机。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
好东西要跟朋友分享，但介绍自己的爱侣给陌生朋友，要多加留意。
龙
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
大事当小事，小事当无事，凡事慢慢处理，别因太紧张而误事。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
好与坏是一种表现，而对与错只是一种观念。
马
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
好好协商，很多事情都会有转机，对抗只会使情况变糟。
羊
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
别自以为是，也不要因过于傲慢而苦了自己，甚至连累他人。
猴
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：凶
吹牛皮并不用真本领，把你的本事用在工作和事业上吧。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
千里之行，始于足下，你计划好了，就要用行动去证明。
狗
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
心中有好运，就能步步高升，若只想倒霉的事，就不一定走运了。
猪
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
有本事的人做给人家看，没本事的人讲给人家听，做个会做事的人吧。