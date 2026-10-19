鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不要在意人家说什么，但如果真的不好，你就要想办法改善。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

想做就去做，太多顾虑可能会让你失去很多好机会。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

用心做人、做事，你要对得起自己，也要对得起别人。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好的要学，坏的千万别模仿。不过，你首先要懂得如何分辨好与坏。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

是防守还是进攻？你须要好好策划一下，别冲动行事。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

试一试千里走单骑，享受一下寂寞，或许才能发挥出你内在的潜能。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

要做就做，别拖泥带水，也别让旁人左右你的心情及决定。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

穷则变，变则通，要学会让自己开心起来，事情才会有转机。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别再三心二意，决定了的事情就要去做，以免夜长梦多。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别经常为了协助他人而使自己受苦，若是心甘情愿，你就不要埋怨。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

了解自己，就能把自己摆在最适当的位置，再努力奋斗。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事未定形，还可以改变，但若已确定，则须避免做太大改动。