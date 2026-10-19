10月19日生肖运程
10月19日（农历九月初十） 吉利指数：★★★（平平） 宜：庆功、上任、会友、动土、安葬、投资 忌：出海、求医、买车
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不要在意人家说什么，但如果真的不好，你就要想办法改善。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
想做就去做，太多顾虑可能会让你失去很多好机会。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
用心做人、做事，你要对得起自己，也要对得起别人。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好的要学，坏的千万别模仿。不过，你首先要懂得如何分辨好与坏。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
是防守还是进攻？你须要好好策划一下，别冲动行事。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
试一试千里走单骑，享受一下寂寞，或许才能发挥出你内在的潜能。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要做就做，别拖泥带水，也别让旁人左右你的心情及决定。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
穷则变，变则通，要学会让自己开心起来，事情才会有转机。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别再三心二意，决定了的事情就要去做，以免夜长梦多。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别经常为了协助他人而使自己受苦，若是心甘情愿，你就不要埋怨。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
了解自己，就能把自己摆在最适当的位置，再努力奋斗。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事未定形，还可以改变，但若已确定，则须避免做太大改动。