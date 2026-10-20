10月20日生肖运程
10月20日（农历九月十一） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：安神、祈福、施济、旅行、出海、庆功 忌：水电维修、交易、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
虽然有用不完的精力，但为了更长远的事业道路，你最好多加休息。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
做万人迷，别做鬼见愁，支持你的人多了，你的生活才会更精彩。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
多多思考，有时不切实际的想法可能会让你得到意外收获。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
没有一件事是不用代价的，想要中彩票，也须要先花钱买彩票。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
情之一物，可收可藏，但不可太露，露则变虚，虚则变伪。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
有些老旧的东西值得回味，别随意丢弃，酒越陈才越香。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
注意你的言行举止，有些过于粗鲁的动作会惹人讨厌。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
有时你要走入人群，才能得到更多体会，别被身边的人左右。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
诚以待人，严以律己，但有时要懂得放松，别太紧绷。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
提醒你要多践行环保主义，以免不小心成为环境的破坏者。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不要逼人太甚，狗急跳墙对人对己都没有好处。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
若有担心的事，应该主动去解决它，别让自己成天心不在焉。