鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

虽然有用不完的精力，但为了更长远的事业道路，你最好多加休息。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

做万人迷，别做鬼见愁，支持你的人多了，你的生活才会更精彩。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

多多思考，有时不切实际的想法可能会让你得到意外收获。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

没有一件事是不用代价的，想要中彩票，也须要先花钱买彩票。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

情之一物，可收可藏，但不可太露，露则变虚，虚则变伪。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

有些老旧的东西值得回味，别随意丢弃，酒越陈才越香。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

注意你的言行举止，有些过于粗鲁的动作会惹人讨厌。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

有时你要走入人群，才能得到更多体会，别被身边的人左右。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

诚以待人，严以律己，但有时要懂得放松，别太紧绷。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

提醒你要多践行环保主义，以免不小心成为环境的破坏者。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要逼人太甚，狗急跳墙对人对己都没有好处。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若有担心的事，应该主动去解决它，别让自己成天心不在焉。