鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事不关己莫劳心，你要学习如何自扫门前雪，给自己一片清净。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有些问题无须自己去解决，可由别人代劳，免得惹祸上身。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

饱食一顿是好的，但身体有病，尤其是尿酸过高的人要懂得自制。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要运动过度，轻轻松松是解决心情忧郁的最佳疗法。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

提醒你要注意身心健康，年纪大了还碰上桃花，并不是健康的事。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有时候要看些专业以外的书籍，以充实自己的生活。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论好消息还是坏消息，都不要过于激动，凡事冷静以对。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多与家人相处，或一起出外吃顿晚餐，共享天伦之乐。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

外在的魔鬼并不可怕，心里挥之不去的阴影才是真正可怕的。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

家事最好在家里解决，今天就算赢了也别到处宣扬，否则后遗症很多。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

看管好自己的证件及贵重物品，一旦遗失，会引起很大的不便。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

留意家人的一举一动，若爱侣有异常的举动，你要多加关心。