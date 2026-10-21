10月21日生肖运程
10月21日（农历九月十二） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事不关己莫劳心，你要学习如何自扫门前雪，给自己一片清净。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有些问题无须自己去解决，可由别人代劳，免得惹祸上身。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
饱食一顿是好的，但身体有病，尤其是尿酸过高的人要懂得自制。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要运动过度，轻轻松松是解决心情忧郁的最佳疗法。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
提醒你要注意身心健康，年纪大了还碰上桃花，并不是健康的事。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有时候要看些专业以外的书籍，以充实自己的生活。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无论好消息还是坏消息，都不要过于激动，凡事冷静以对。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多与家人相处，或一起出外吃顿晚餐，共享天伦之乐。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
外在的魔鬼并不可怕，心里挥之不去的阴影才是真正可怕的。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
家事最好在家里解决，今天就算赢了也别到处宣扬，否则后遗症很多。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
看管好自己的证件及贵重物品，一旦遗失，会引起很大的不便。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
留意家人的一举一动，若爱侣有异常的举动，你要多加关心。