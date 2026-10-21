10月22日生肖运程
10月22日（农历九月十三） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、施济、议事、搬家、动土、投资 忌：旅行、出海、水电维修、修墓、买车
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
让自己开心，就能散发欢乐的气息，感染身边的家人和朋友。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
团体中若有利益冲突，最好先静观其变，不要有太过激烈的反应。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若感到心烦，不妨找好朋友喝杯咖啡，向对方倾诉心事。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与友人争论时，别太激动，否则会对身体健康造成负面影响。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
体谅别人就是体谅自己，别为了小事而把关系闹僵，宜放松些。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
骂人记得要留点情面，不要让对方难堪得无法下台。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
太过照顾孩子，会使孩子失去独立性，所以这是在帮他还是害他呢？
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
举一反三是件好事，但切勿胡思乱想，做出一些不可理喻的事情。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
工欲善其事，必先利其器，宜提前做好准备，以发挥出最大的优势。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
向亲人表现诚意，别老是觉得他们欠你很多，其实你欠别人也不少。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
大事要当作小事来处理，不然的话，你会把别人搞得团团转。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些事不能讲条件，尤其是跟亲人，但必须提防掉入亲情的陷阱。