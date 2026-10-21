鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

让自己开心，就能散发欢乐的气息，感染身边的家人和朋友。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

团体中若有利益冲突，最好先静观其变，不要有太过激烈的反应。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若感到心烦，不妨找好朋友喝杯咖啡，向对方倾诉心事。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与友人争论时，别太激动，否则会对身体健康造成负面影响。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

体谅别人就是体谅自己，别为了小事而把关系闹僵，宜放松些。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

骂人记得要留点情面，不要让对方难堪得无法下台。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

太过照顾孩子，会使孩子失去独立性，所以这是在帮他还是害他呢？

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

举一反三是件好事，但切勿胡思乱想，做出一些不可理喻的事情。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

工欲善其事，必先利其器，宜提前做好准备，以发挥出最大的优势。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

向亲人表现诚意，别老是觉得他们欠你很多，其实你欠别人也不少。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

大事要当作小事来处理，不然的话，你会把别人搞得团团转。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事不能讲条件，尤其是跟亲人，但必须提防掉入亲情的陷阱。