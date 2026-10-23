10月23日生肖运程
10月23日（农历九月十四） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
多留意下属的工作表现，多称赞少责骂，他们将会更卖力。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别一再想去告发他人，多注意自己的后院，以免被人放火。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人往高处，水往低流，这是人之常情，你又何必耿耿于怀？
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
运气好坏与否，都要懂得掌握，塞翁失马焉知非福，转机可能在后面。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
你要笑傲江湖，就要放下自己的压力，别提着千斤重担行走江湖。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别因健康欠佳而影响工作，你必须提起精神，好好奋发。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
弱肉强食是这个时代的产物，只要你准备好了，就无须恐惧。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天吉星高照、喜讯连连，但还是要小心行事，不得大意。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你无法改变外在环境，但不要放弃自己的初心，切勿随波逐流。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
只要抓住重点，做什么事都能省时省力，别因目标太多而忙得团团转。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
开心时不要随便作出承诺，宜仔细观察，再下定论，别太心急。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
以平常心面对运气的起落，心中有好运，就会天天遇到好运。