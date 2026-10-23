鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

多留意下属的工作表现，多称赞少责骂，他们将会更卖力。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别一再想去告发他人，多注意自己的后院，以免被人放火。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人往高处，水往低流，这是人之常情，你又何必耿耿于怀？

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

运气好坏与否，都要懂得掌握，塞翁失马焉知非福，转机可能在后面。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

你要笑傲江湖，就要放下自己的压力，别提着千斤重担行走江湖。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别因健康欠佳而影响工作，你必须提起精神，好好奋发。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

弱肉强食是这个时代的产物，只要你准备好了，就无须恐惧。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天吉星高照、喜讯连连，但还是要小心行事，不得大意。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你无法改变外在环境，但不要放弃自己的初心，切勿随波逐流。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

只要抓住重点，做什么事都能省时省力，别因目标太多而忙得团团转。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

开心时不要随便作出承诺，宜仔细观察，再下定论，别太心急。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

以平常心面对运气的起落，心中有好运，就会天天遇到好运。