10月24日生肖运程
10月24日（农历九月十五） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、施济、出海、议事、扫舍、园艺 忌：求医、开市、动土、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
贵人就在身边，你不必四处寻找，好友会在你遇到困难时协助你。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
有时无须分得太清楚，帮别人也是帮自己，就当积德行善。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你不能控制孩子的一切，但可以尽自己所能给孩子张弛有度的爱。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
自信要有，但不要太过，否则会疏于防范而误入圈套。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
船到桥头自然直，不要过度担心，你最好老老实实地做事。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不要暗算别人，你有事就算了，别把他人也拖下水。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
万事俱备，只欠东风，看来还须要等一段时间才会获得批准。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
今天宜踏出第一步，做些新尝试，只要坚持不懈，一定会达致成功。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好心有好报，若朋友和同事有事相求，不妨竭尽所能帮助他们。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不要一直因为工作压力而忽略了对方的感受，而把关系闹僵。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你的计划可行，但上司未能看到其中的好处，切勿放弃，要坚持到底。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
上司给予的任务，让你忙得透不过气来，向上司要求多一点人手协助吧。