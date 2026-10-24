鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

贵人就在身边，你不必四处寻找，好友会在你遇到困难时协助你。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

有时无须分得太清楚，帮别人也是帮自己，就当积德行善。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你不能控制孩子的一切，但可以尽自己所能给孩子张弛有度的爱。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

自信要有，但不要太过，否则会疏于防范而误入圈套。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

船到桥头自然直，不要过度担心，你最好老老实实地做事。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不要暗算别人，你有事就算了，别把他人也拖下水。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

万事俱备，只欠东风，看来还须要等一段时间才会获得批准。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

今天宜踏出第一步，做些新尝试，只要坚持不懈，一定会达致成功。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好心有好报，若朋友和同事有事相求，不妨竭尽所能帮助他们。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不要一直因为工作压力而忽略了对方的感受，而把关系闹僵。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你的计划可行，但上司未能看到其中的好处，切勿放弃，要坚持到底。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

上司给予的任务，让你忙得透不过气来，向上司要求多一点人手协助吧。