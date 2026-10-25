鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

若有创业打算，与其空想，不如找几个志同道合的朋友一同讨论。

牛

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

乐观处事，勇于追求目标，遇到不开心的事最好看开，勿钻牛角尖。

虎

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

若对工作感到心力交瘁，不妨计划出国走走，好让身心松懈下来。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

天下没有白吃的午餐，一分耕耘，一分收获，切勿妄想投机取巧。

龙

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：吉

帮助别人是好事，然而也要为自己着想，凡事一定要量力而为。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：吉

有主见虽好，切勿过于固执或拒人于千里之外，否则有碍事业发展。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

才华横溢的你，工作表现虽然亮眼，却败在高傲的性格上。

羊

运气：中 健康：凶

事业：中 财运：吉

放轻松些，千万别给自己太大的压力，因为桥到船头自然就会直。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

无论在工作或学业上，都决不能走捷径，不然将会得不偿失。

鸡

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

伴侣再宽宏大量，终有忍受不了的一天，宜控制脾气，以免后悔莫及。

狗

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

建议将精力投入到事业上，避免陷入感情纠纷中，惹来麻烦。

猪

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

发生出乎意料的事，可能会使你措手不及，但你要尽量处变不惊。