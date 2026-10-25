10月25日生肖运程
10月25日（农历九月十六） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：安神、祈福、施济、旅行、开市、装修 忌：安床、水电维修、买车、交易
鼠
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
若有创业打算，与其空想，不如找几个志同道合的朋友一同讨论。
牛
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
乐观处事，勇于追求目标，遇到不开心的事最好看开，勿钻牛角尖。
虎
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
若对工作感到心力交瘁，不妨计划出国走走，好让身心松懈下来。
兔
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
天下没有白吃的午餐，一分耕耘，一分收获，切勿妄想投机取巧。
龙
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：吉
帮助别人是好事，然而也要为自己着想，凡事一定要量力而为。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：吉
有主见虽好，切勿过于固执或拒人于千里之外，否则有碍事业发展。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
才华横溢的你，工作表现虽然亮眼，却败在高傲的性格上。
羊
运气：中 健康：凶
事业：中 财运：吉
放轻松些，千万别给自己太大的压力，因为桥到船头自然就会直。
猴
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
无论在工作或学业上，都决不能走捷径，不然将会得不偿失。
鸡
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
伴侣再宽宏大量，终有忍受不了的一天，宜控制脾气，以免后悔莫及。
狗
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
建议将精力投入到事业上，避免陷入感情纠纷中，惹来麻烦。
猪
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
发生出乎意料的事，可能会使你措手不及，但你要尽量处变不惊。