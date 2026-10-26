鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

若想恋情开花结果，你和伴侣必须有所付出，将自己的角色扮演好。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事业与家庭方面都会交上好运，妥善运用将有助于改善人际关系。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

已交往一段时日，感情却一直无法更进一步。改改自己急躁的脾气吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

你的健康并没问题，只不过是过度担心而导致的心神不宁而已。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

机会只给有准备的人，当机会来临时，你准备好了吗？

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

孩子还小，不懂得如何恰当地表达和宣泄情绪，需要大人耐心引导。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

身体和情绪状态不佳，宜在家休息一天，以避免不必要的纷争。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

千万别因为拿了薪水，手头松一点就胡乱花钱或投资。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

家和万事兴，彼此需要一个温暖的家，心情不好也不该与家人争吵。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

单身的你，应开拓社交圈子结识不同的朋友，也许会遇到有缘人。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

工作及家庭问题让你倍感压力，无须过于担心，一切都会迎刃而解。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

休息是为了走更长的路，如果已经心力憔悴，不妨给自己放个假。