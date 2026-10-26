10月26日生肖运程
10月26日（农历九月十七） 吉利指数：★★★（平平） 宜：旅行、装修、搬家、扫舍、动土、安葬 忌：诉讼、求医、庆功、投资
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
若想恋情开花结果，你和伴侣必须有所付出，将自己的角色扮演好。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事业与家庭方面都会交上好运，妥善运用将有助于改善人际关系。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
已交往一段时日，感情却一直无法更进一步。改改自己急躁的脾气吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
你的健康并没问题，只不过是过度担心而导致的心神不宁而已。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
机会只给有准备的人，当机会来临时，你准备好了吗？
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
孩子还小，不懂得如何恰当地表达和宣泄情绪，需要大人耐心引导。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
身体和情绪状态不佳，宜在家休息一天，以避免不必要的纷争。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
千万别因为拿了薪水，手头松一点就胡乱花钱或投资。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
家和万事兴，彼此需要一个温暖的家，心情不好也不该与家人争吵。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
单身的你，应开拓社交圈子结识不同的朋友，也许会遇到有缘人。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
工作及家庭问题让你倍感压力，无须过于担心，一切都会迎刃而解。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
休息是为了走更长的路，如果已经心力憔悴，不妨给自己放个假。