鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

做人必须要有责任感，别因昨晚通宵狂欢而选择不去上班。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

积极乐观面对生活挑战，若终日郁郁寡欢，将有损运气。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人因梦想而伟大，梦想的实现需要当下的每一分耕耘，好好努力吧。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

工作与感情上都会有小改变，不论是好是坏，都必须冷静面对。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

成败非关键，重点在于过程，尽心努力后，不妨好好犒劳自己。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

别因上司的反对而放弃争取，坚持立场，就差这么一步就成功了。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

成败全靠自己，只要处理得当，你将会在压力之下绽放光彩。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

别被眼前的表象迷惑而匆忙做出决定，很多细节还是要从长计议。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

公说公有理，婆说婆有理，建议你今天避免过问他人的恩怨。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

事态的发展已超出你个人能处理的权限，赶紧与上司商量对策吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

宜尝试与人合伙做生意，这次极有可能成功，带来可观的收入。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

对方的合资计划看似周全，宜小心评估合同内容，切勿掉以轻心。