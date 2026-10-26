10月27日生肖运程
10月27日（农历九月十八） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、施济、旅行、上任、立约、投标 忌：诉讼、议事、动土、交易、酿造
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
做人必须要有责任感，别因昨晚通宵狂欢而选择不去上班。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
积极乐观面对生活挑战，若终日郁郁寡欢，将有损运气。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人因梦想而伟大，梦想的实现需要当下的每一分耕耘，好好努力吧。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
工作与感情上都会有小改变，不论是好是坏，都必须冷静面对。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
成败非关键，重点在于过程，尽心努力后，不妨好好犒劳自己。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
别因上司的反对而放弃争取，坚持立场，就差这么一步就成功了。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
成败全靠自己，只要处理得当，你将会在压力之下绽放光彩。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
别被眼前的表象迷惑而匆忙做出决定，很多细节还是要从长计议。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
公说公有理，婆说婆有理，建议你今天避免过问他人的恩怨。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
事态的发展已超出你个人能处理的权限，赶紧与上司商量对策吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
宜尝试与人合伙做生意，这次极有可能成功，带来可观的收入。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
对方的合资计划看似周全，宜小心评估合同内容，切勿掉以轻心。