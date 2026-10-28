10月28日生肖运程
10月28日（农历九月十九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、祈福、求医、庆功、开市、会友 忌：诸事不宜
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
走得越远，知道得更多；爬得越高，当然看得更远。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
很多事急不来，你必须深思熟虑，小心处理，才能取得双赢。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
你应该在好与坏之间选取一个平衡点，才能得到你想要的。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
别把自己逼得太紧，放松些，很多事都能顺利进行。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
突如其来的好运降临，赶紧与亲友分享这份难得的喜悦。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别再拖延，若不马上处理眼前的小事，很快便会变成大事了。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有压抑的情绪，就该及时发泄和纾解出来，你的精神状态才能改善。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财利从天而降，只要平心静气，用心聆听，灵感和好运将源源不绝。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
冲动是动力，也是阻力，该冲时你要冲，不该冲时就要忍一忍。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
世界没欠你，你也没欠世界，该得到的就要积极去争取。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
身体不适最好尽快看医生，别胡乱吃药而坏了身子。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
家人的鼓励能加强你的信心，今天就享受天伦之乐吧。