鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

走得越远，知道得更多；爬得越高，当然看得更远。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

很多事急不来，你必须深思熟虑，小心处理，才能取得双赢。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

你应该在好与坏之间选取一个平衡点，才能得到你想要的。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

别把自己逼得太紧，放松些，很多事都能顺利进行。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

突如其来的好运降临，赶紧与亲友分享这份难得的喜悦。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别再拖延，若不马上处理眼前的小事，很快便会变成大事了。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有压抑的情绪，就该及时发泄和纾解出来，你的精神状态才能改善。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财利从天而降，只要平心静气，用心聆听，灵感和好运将源源不绝。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

冲动是动力，也是阻力，该冲时你要冲，不该冲时就要忍一忍。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

世界没欠你，你也没欠世界，该得到的就要积极去争取。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

身体不适最好尽快看医生，别胡乱吃药而坏了身子。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

家人的鼓励能加强你的信心，今天就享受天伦之乐吧。