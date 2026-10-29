鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别把自己闷在家里，朋友若不来找你，你可以主动去找他们。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，但尽欢也须要有节制。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

小心驾驶，尤其是喜欢开快车的人士，这并不是逞英雄的时候。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

有些人根本不值得你烦心，别为了小事而烦恼，开心些吧。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

好好享受快乐，但高兴时要冷静些，别因忘形而闯祸。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

没事不要找事做，今天的生活有点单调，但别因此寻找刺激。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

清心寡欲可增强身体健康，一直吃、不运动，哪会瘦身成功？

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小心受伤，腰骨有伤的人士要多加留意，做事别太匆忙。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人无千日好，花无百日红，天晴时要未雨绸缪，多努力些。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

你该开口时，就要成为及时雨；无须说话时，最好保持沉默。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

好好休息，大喜大悲对健康不利，还是在家里听音乐，放松心情吧。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

好好谈，谨慎处理，有些事无法再拖下去，必须小心些。