10月29日生肖运程
10月29日（农历九月二十） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、施济、扫舍、进修、会友 忌：旅行、诉讼、搬家、水电维修、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别把自己闷在家里，朋友若不来找你，你可以主动去找他们。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，但尽欢也须要有节制。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
小心驾驶，尤其是喜欢开快车的人士，这并不是逞英雄的时候。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
有些人根本不值得你烦心，别为了小事而烦恼，开心些吧。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
好好享受快乐，但高兴时要冷静些，别因忘形而闯祸。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
没事不要找事做，今天的生活有点单调，但别因此寻找刺激。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
清心寡欲可增强身体健康，一直吃、不运动，哪会瘦身成功？
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小心受伤，腰骨有伤的人士要多加留意，做事别太匆忙。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人无千日好，花无百日红，天晴时要未雨绸缪，多努力些。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
你该开口时，就要成为及时雨；无须说话时，最好保持沉默。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
好好休息，大喜大悲对健康不利，还是在家里听音乐，放松心情吧。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
好好谈，谨慎处理，有些事无法再拖下去，必须小心些。