10月30日生肖运程
10月30日（农历九月廿一） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、施济、会友、水电维修、园艺 忌：安床、求医、置产、理发、美容
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
三人行必有我师。大方与同事讨论工作，你将会有意想不到的收获。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
心静自然凉，不妨看淡他人的闲言闲语，以免陷入不必要的纠纷。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
股票市场起起伏伏，难以看清，切勿放在心上而影响工作表现。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
问题出现时，要平心静气地马上解决，而不是一味怪罪别人。
龙
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
以傲慢态度贬低同事，对自己绝对是有害无益。朋友，谦虚些吧。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
诱惑太多会使你分心，要培养自律性，才能在预期时间内完成任务。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在追求更高理想的同时，别忽略目前所拥有的，以免得不偿失。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
虽说顾客并不是永远都是对的，但忍一时风平浪静，别闹得不愉快。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
相信自己的直觉及判断，果断做出决定，高回报率将随之而来。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你其实并不是不受欢迎，只是表情太严肃了，多些笑容吧。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
经常抱怨会让人质疑你的工作能力，少抱怨些，尽力完成任务。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
做事虽不尽人意，难照计划行事，但这正是考验你应变能力的时刻。