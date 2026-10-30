鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

三人行必有我师。大方与同事讨论工作，你将会有意想不到的收获。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

心静自然凉，不妨看淡他人的闲言闲语，以免陷入不必要的纠纷。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

股票市场起起伏伏，难以看清，切勿放在心上而影响工作表现。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

问题出现时，要平心静气地马上解决，而不是一味怪罪别人。

龙

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

以傲慢态度贬低同事，对自己绝对是有害无益。朋友，谦虚些吧。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

诱惑太多会使你分心，要培养自律性，才能在预期时间内完成任务。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在追求更高理想的同时，别忽略目前所拥有的，以免得不偿失。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

虽说顾客并不是永远都是对的，但忍一时风平浪静，别闹得不愉快。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

相信自己的直觉及判断，果断做出决定，高回报率将随之而来。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你其实并不是不受欢迎，只是表情太严肃了，多些笑容吧。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

经常抱怨会让人质疑你的工作能力，少抱怨些，尽力完成任务。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

做事虽不尽人意，难照计划行事，但这正是考验你应变能力的时刻。