鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

今天的办事效率高，不妨将目标调高些，必能有所获。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别再嫉妒人了，别人事业有成是因为付出了汗水，向对方学习吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做事要稳扎稳打，切勿一心二用，否则只会弄巧成拙，坏了大事。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

目前的处境让你骑虎难下，进退两难，不妨请教有经验的人。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

看法不同，当然可以发表意见。但别胡乱发牢骚，不然会惹来麻烦。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

尽管与一些同事的关系不佳，也不应该在他有困难时落井下石。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，今天是个升职加薪机会颇高的一天，宜把握良机。

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

时间是不等人的，要分秒必争，才能做出更大的成绩。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

低落的心情影响工作表现，穿些亮丽光鲜的服饰，让自己高兴些。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有坏消息就是好消息，千万别“杯弓蛇影”，吓坏自己。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

创意十足的你，必能想出让人耳目一新的崭新构思。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

工作运不错，有望被委以重任，但同时也须承担更大的压力。