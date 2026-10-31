10月31日生肖运程
10月31日（农历九月廿二） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、议事、水电维修、投资、美容 忌：旅行、出海、求医、立约、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
今天的办事效率高，不妨将目标调高些，必能有所获。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别再嫉妒人了，别人事业有成是因为付出了汗水，向对方学习吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
做事要稳扎稳打，切勿一心二用，否则只会弄巧成拙，坏了大事。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
目前的处境让你骑虎难下，进退两难，不妨请教有经验的人。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
看法不同，当然可以发表意见。但别胡乱发牢骚，不然会惹来麻烦。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
尽管与一些同事的关系不佳，也不应该在他有困难时落井下石。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
鸿运当头，今天是个升职加薪机会颇高的一天，宜把握良机。
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
时间是不等人的，要分秒必争，才能做出更大的成绩。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
低落的心情影响工作表现，穿些亮丽光鲜的服饰，让自己高兴些。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
没有坏消息就是好消息，千万别“杯弓蛇影”，吓坏自己。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
创意十足的你，必能想出让人耳目一新的崭新构思。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
工作运不错，有望被委以重任，但同时也须承担更大的压力。