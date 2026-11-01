11月1日生肖运程
11月1日（农历九月廿三） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安床、祈福、施济、出海、求医 忌：动土、水电维修、买车、交易
鼠
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
该做的事，就尽快做吧，别再吊儿郎当地找借口拖延了。
牛
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
虽然与目标仍有一段距离，但欲速则不达，放宜慢脚步。
虎
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
要快乐又要成功，必须先改变自己的心态，就从今天开始吧。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
虽说好的开始就是成功的一半，但仍须留意一些不起眼的细节。
龙
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：中
每个人都有一张嘴，只要自己问心无愧，就任由他们说。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：中
抛弃时间的人，时间也会抛弃他。抓紧时间，不要虚掷光阴。
马
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
上天是公平的，任何不劳而获的行为都将有相应的后果。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
心动不如行动，主动向老板提出自己的要求，必有所获。
猴
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
一切皆在掌控之中，不要轻易被不相干的小事给绊倒。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
中庸之道是将喜怒维持在可控范围内，切勿让小人破坏此平衡。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
吉星高照，若对对方有意思，不妨打个电话约见面吧。
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
意料不到的好“康”竟敲响，不及时接受，更待何时？