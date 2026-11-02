11月2日生肖运程
11月2日（农历九月廿四） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天创意十足，赶紧放下手中的琐事，集中于创作。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
人生有起有落，落时要心静如水。今天不妨把心静一静吧。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
目前的停滞只是暂时性的，要看开些。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
身体最重要，没有健康就没有一切，要放下心中的埋怨。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
无论大事还是小事，只要自己认为是好的，就坚持去办吧。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
前阵子太忙，今天不妨早点回家与家人共进晚餐。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
几乎所有成功人士都是从低谷中锻炼出来的，勇敢地接受挑战吧。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
人的际遇似洪水奔流，不遇着暗礁，难以激起美丽的浪花，看开点。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
当大多数人犹豫不决的时候，就是自己出击的时候。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
乘胜追击，勇往直前吧，千万不要被他人乘虚而入。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
与其怀疑他人陷害自己，不如反省自己是否有过不当言行。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
孩子已经懂事了，唠唠叨叨地不停提醒只会加重他的叛逆。