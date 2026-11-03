11月3日生肖运程
11月3日（农历九月廿五） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、庆功、会友、搬家、动土、园艺 忌：旅行、出海、水电维修、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
之前的所有疑虑不但一扫而空，更有希望得到意料之外的好消息。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
昨日的失败不代表永远爬不起来，今天也许会遇到生命中的贵人。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
小人的煽风点火，不免使你心烦。切勿放弃，坚持才能取得胜利。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
若感到身体吃不消，就要及时休息。切勿因忙碌而让自己晕头转向。
龙
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
劳逸结合才能达到事半功倍的效果，否则将白白浪费精力和时间。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
行动比理想更重要，不要再拖了，马上行动吧。
马
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
无事不登三宝殿，久未联络的朋友有事求助，别轻易答应。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
振作些，生命难免会遇到低谷的时候，只有勇敢面对才能通过考验。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天财星高照，会有财利进账。心动不如行动，不妨进行些小投资。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
施比受更有福，有人向自己求助时，不妨慷慨解囊给予帮助吧。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
别再投诉时间不够用，善于利用时间的人，永远能挤出时间做事。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
即使你有能力征服全世界，没有健康，一切也只是空谈。多锻炼吧。