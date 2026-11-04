鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

温故知新，或许翻阅以前的记录能够获得意外的灵感。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

主动起来，能量马上就不同。对方并非不赞成，只是你仍未说服对方。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

本日吉星高照，信服力强，可大胆向上司提出自己的要求。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别老是埋头苦干，到户外运动或逛逛街，让自己换换心情。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

切勿多管闲事，以免惹祸上身。不妨多花些时间与家人培养感情。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

快乐无需理由，今天的心情特别好，约三几个好友分享喜悦吧。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

別再任性刷卡，留意自己的开支，以免陷入入不敷出的状况。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

清官难判家务事，有时善意的意见会给你带来不必要的困扰。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出外走走，别老是困在家里，你将有机会在社交场合遇到贵人。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

来临几天充满挑战，不妨趁今天做些策划，才能从容应对。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

沟通很重要，若有急事要回公司处理，就须好好跟另一半解释清楚。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

忙碌之余，不妨与家人出游，重新充电为接下来的工作做好准备。