11月4日生肖运程
11月4日（农历九月廿六） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
温故知新，或许翻阅以前的记录能够获得意外的灵感。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
主动起来，能量马上就不同。对方并非不赞成，只是你仍未说服对方。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
本日吉星高照，信服力强，可大胆向上司提出自己的要求。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别老是埋头苦干，到户外运动或逛逛街，让自己换换心情。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
切勿多管闲事，以免惹祸上身。不妨多花些时间与家人培养感情。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
快乐无需理由，今天的心情特别好，约三几个好友分享喜悦吧。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
別再任性刷卡，留意自己的开支，以免陷入入不敷出的状况。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
清官难判家务事，有时善意的意见会给你带来不必要的困扰。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
出外走走，别老是困在家里，你将有机会在社交场合遇到贵人。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
来临几天充满挑战，不妨趁今天做些策划，才能从容应对。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
沟通很重要，若有急事要回公司处理，就须好好跟另一半解释清楚。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
忙碌之余，不妨与家人出游，重新充电为接下来的工作做好准备。